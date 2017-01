A Liga dos Amigos da Casa-Museu João Soares, em Cortes, Leiria, lembra Mário Soares como o “grande obreiro da democracia”. “A par de outros grandes vultos, foi, no entanto, aquele que tornou o renascido regime democrático português respeitado no mundo e mais contribuiu para a sua ...

O CD Fátima cimentou a liderança no Campeonato de Portugal – série E, depois de bater a UD Leiria por 0-3 num jogo em que a turma 'grená' mostrou ter a lição bem estudada, apresentando sempre maior organização e serenidade, perante uma UD Leiria que se revelou amorfa e sem ideias, na ...

A Câmara de Leiria anunciou que vai pedir ao Governo um regime de excepção para fazer ajustes directos para obras de estradas no acesso a Fátima, de modo a que fiquem concluídas antes da visita do Papa. O presidente do município, Raul Castro, anunciou, durante a reunião de câmara da ...

O presidente da Federação de Leiria do PS, António Sales, afirmou que é preciso continuar a "honrar aquilo por que lutou" Mário Soares, um homem que dedicou a sua vida à "causa pública". "Mário Soares foi o pai fundador da nossa democracia e muito lhe devemos enquanto esteve vivo. Agora que ...

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quarta-feira, pelo falecimento do antigo Presidente da República Mário Soares, e determinou cerimónias fúnebres de Estado, que decorrem hoje e amanhã. Na manhã de hoje, pelas 11h00, o cortejo fúnebre passará pela residência de ...

Um homem de 46 anos, natural da Batalha e emigrante em França, é suspeito de ter assassinado um outro emigrante português, de 27 anos, com uma facada no coração. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira, no bar do restaurante Continental, em Paris, França, do qual Carlos Soares, o ...

O município de Ansião encerrou 2016 com um saldo de gerência positivo, no valor de mais de 1,4 milhões de euros, o sendo “o maior de sempre”, anunciou o executivo. Numa nota informativa enviada ao nosso jornal, a Câmara de Ansião considera que “assume especial relevo” este ...

Pombal é o terceiro município entre os 308 do País que apresentou “maior equilíbrio orçamental”, com um saldo corrente superior a 11,7 milhões de euros, anunciou a Câmara Municipal, baseando-se nos dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, referentes ao ano de 2015, ...

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, vai proferir uma oração de sapiência, amanhã, pelas 15h00, na Escola Superior de Artes e Design (ESAD), nas Caldas da Rainha, no âmbito da criação da nova licenciatura em Programação e Produção Cultural, que irá permitir aos estudantes ...

Porto de Mós vai ser, pelo segundo ano consecutivo, uma paragem obrigatória no roteiro do campeonato nacional de marcha. Seja na modalidade de 35 ou 50 quilómetros, seniores, júniores ou iniciados, homens ou mulheres, os atletas de marcha podem disputar, no próximo dia 15, a prova de marcha de ...

Outros Destaques

