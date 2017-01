Em 2016, foram extintas mais de 1.500 empresas no distrito de Leiria, o que representa um aumento de 445 empresas face a 2015 - ano em que fecharam 1.062 -, e 441 declararam insolvência, segundo dados do Observatório Racius. Leiria é o sétimo distrito com mais empresas dissolvidas no ano ...

A Câmara de Leiria está a preparar um protocolo com a Biblioteca Nacional para restaurar alguns dos livros da biblioteca pessoal de Afonso Lopes Vieira. São sete mil os livros que fazem parte do espólio doado pela família do poeta à Biblioteca Municipal de Leiria. Alguns deles, reconheceu a ...

A fase diocesana do processo de canonização da Irmã Lúcia de Jesus (1907-2005), uma das três videntes de Fátima, chegou ao fim, passando agora para a competência directa da Santa Sé e do Papa. O anúncio foi feito sexta-feira, num comunicado da Diocese de Coimbra, publicado no jornal ...

Porto de Mós tornou-se a capital nacional da marcha, durante o dia de ontem para receber a provas de 35 e 50 km de marcha de estrada. O evento teve início por volta das 08h00 e colocou em prova atletas masculinos e femininos, desde iniciados até seniores, vindos de todo o País. A grande estrela ...

A UD Leiria regressou às vitórias e logo com uma goleada em Oleiros, num jogo que ficou resolvido na primeira parte. A UD Leiria chegou cedo ao golo após uma jogada de combinação entre Kaká e Jorginho em que o lance parecia perdido, mas uma má abordagem ao lance do guarda-redes António deu ...

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras duas com ferimentos ligeiros devido à inalação de fumos num incêndio urbano ocorrido, no passado sábado, no Bombarral, e que deixou uma família desalojada. O fogo, cujas causas não são conhecidas, deflagrou cerca das 05h25, num ...

A embarcação de pesca costeira ‘Falcão Peregrino’, com cerca de 15 metros de comprimento, afundou na passada sexta-feira à noite, no porto da Nazaré, anunciou a Autoridade Marítima. Na altura em que as autoridades chegaram ao local, a embarcação encontrava-se praticamente submersa ...

O Tribunal Judicial de Leiria decretou, no passado sábado, a prisão preventiva de nove dos 16 detidos na operação 'Bottle'. As detenções resultaram de uma busca efectuada pelo comando da Polícia de Segurança Pública de Leiria que, entre quarta e quinta-feira passada, além dos suspeitos, ...

Mais de 250 artistas amadores, representativos de nove colectividades, vão participar durante os próximos meses em mais uma edição dos ‘Serões Culturais’, promovidos pela Junta de Freguesia do Louriçal. O evento, que irá decorrer, em regime de rotatividades pelas sedes das ...

A libertação de verbas comunitárias permitiu ao município de Pedrógão Grande a apre­sen­tação de um orçamento de 8,6 milhões de euros para 2017. A Câmara Municipal de Pedrógão Gran­de, anun­ciou que as Grandes Opções de Plano e o Orçamento para este ano foram aprovados com 12 ...

