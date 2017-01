Do investimento previsto este ano nos cuidados primários no Centro, cerca de 1,5 milhões são para a área da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, que receberá novas unidades de saúde. São centenas de obras, da construção de novos centros de saúde à requalificação ouçã ...

Nem as voltas pela pista de dança ou o virar à esquerda e à direita do pimba fizeram com que os seniores do ‘Viver Activo’ perdessem o rumo à diversão e convívio que marcou, ontem, a primeira gala do programa. O estádio municipal de Leiria deixou, por uma noite, o futebol e foi ...

O que fazem o músico The Legendary Tigerman, a fotógrafa Rita Lino e o realizador Pedro Maia em Leiria? Apresentam um filme-concerto criado para o último álbum de Paulo Furtado, que acabou em palco com banda sonora ao vivo e manipulação de imagens. Acontece no sábado, 28.

O primei­ro-ministro, António Costa, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, estarão em Leiria, na segunda-feira, 30, na apresentação das medidas da iniciativa ‘Indústria 4.0 – Economia Digital’, que decorre no campus 2 ...

O terceiro filho de um casal de refugiados iraquiano a residir des­de o ano passado em S. Mamede, Batalha, nasceu no Centro Hospitalar de Leiria e cha­ma-se Adam. O recém-nascido eleva para nove o número de elementos do agregado familiar de refugiados iraquianos a residir no concelho ...

O início da 'Bloop' rima com discos e assim se manteve nos primeiros anos de actividade. Em 2010, três anos depois de ter entrado no mun­do da música, a editora lançou os primeiros eventos - com o formato de matiné -, sempre em Lisboa, reunindo alguns amigos em festas que se diziam pequenas. ...

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC) lança o apelo às mulheres do concelho da Batalha, com idades entre os 45 e os 69 anos, para participarem no Programa de Rastreio de Cancro da Mama promovido pelo NRC-LPCC. Assim, a partir de hoje e até meados do mês de ...

Diz-se que ‘quem canta seu males espanta’ e a Tum’Acanénica do Instituto Politécnico de Leiria está a tentar agarrar-se a este dito popular e mudar o vento para o lado da sorte. Depois de perderem os instrumentos duas vezes, primeiro num roubo e depois num incêndio, a Tum'Acanénica, Tuna ...

O projecto ‘IPL Indústria’, cria­do pelo Instituto Politécnico de Leiria em 2013, já atribuiu 58 bolsas de estudo por 47 empresas da região, o que corresponde a um valor superior a 60 mil euros, referiu o director da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Pedro Martinho. Os 27 ...

A antiga embarcação salva-vidas ‘Peniche’ saiu da Fortaleza de Peniche para o hangar da actual estação salva-vidas daquela cidade, no Cais da Ribeira, no sentido de ser alvo de trabalhos de restauro. A movimentação daquela peça museológica, no início da semana - numa operação da ...

A Associação Distrital de Judo de Leiria regressou a casa no fim-de-semana passado com oito medalhas e um ‘passaporte’ para o campeonato Nacional, após participação no Campeonato Regional Cadetes, que se realizou no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere. Pelo Clube de Judo Dragão, e ...

