O Comando da PSP de Leiria anunciou ontem a detenção de seis pessoas suspeitas de tráfico de droga na cidade da Marinha Grande e a apreensão de 1.300 doses de cocaína e heroína. A operação policial, que decorreu na segunda-feira, na Marinha Grande, distrito de Leiria, deu cumprimento a ...

Quatro anos depois do ‘apagão’ analógico, ainda há quem reporte falhas na recepção do sinal da Televisão Digital Terrestre (TDT) na Praia do Pedrógão, apesar da maioria da população da única zona balnear do concelho de Leiria já ter aderido ao serviço por cabo. “Noventa por ...

Ondas que podem chegar aos 14 metros é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para amanhã, colocando o distrito em alerta laranja devido à agitação marítima. Segundo o IPMA, o distrito vai estar em alerta amarelo entre as 07h59 e as 12h00 de quinta-feira, com a ...

A mulher de 34 anos que começou ontem a ser julgada pelo Tribunal Judicial de Leiria por homicídio na forma tentada disse ao colectivo de juízes que quando esfaqueou o ex-companheiro não tinha intenção de o matar. "Era mesmo só para o assustar. Não o queria matar. Era para não me bater ...

Os dirigentes concelhios do Partido Social Democrata (PSD) de Pombal acusam Narciso Mota de trair “as pessoas que sempre o apoiaram de forma leal durante todo o tempo em que ele foi presidente da Câmara e para os quais não soube estar e retribuir da mesma forma”. Através de comunicado, a ...

O presidente do Conselho de Administração do Cen­tro Hospitalar de Leiria, Helder Roque, e a restante equi­pa de administradores vão continuar em funções, dois meses depois do médico ter afirmado internamente que não iria continuar no cargo. O Diário de Leiria apurou que a decisão de ...

Dois bombeiros voluntários da corporação de Caxarias, concelho de Ourém foram enviados, na passada sexta-feira, para o Chile, para apoiar no incêndio que tem consumido aquele país sul-americano. Na sequência de um pedido de ajuda internacional por parte do governo chileno, Portugal ...

A UD Leiria já está a preparar a próxima época, tendo em conta que o objectivo principal na presente temporada não foi alcançado. O clube leiriense vai disputar a fase de manutenção do Campeonato de Portugal e, como tal, vai proceder a mudanças no plantel, estando já anunciadas as saídas ...

A praia da Nazaré vai ser o palco da Euro Winners Cup 2017, uma espécie de ‘Liga dos Campeões’ do futebol de praia. O evento desportivo irá realizar-se entre 24 de Maio a 4 de Junho. O acordo foi assinado na passada sexta-feira pelo presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, o ...

O presidente da Câmara de Pombal considerou ontem que “faz parte da nossa vida ultrapassar as dificuldades” e que o “enorme exemplo” dos atletas paralímpicos é essencial para se perceber que, também na escola, não pode haver “desânimo e desistências”. Diogo Mateus falava durante ...

A Câmara da Batalha apresentou ontem, na Assembleia da República, o modelo de inte­gra­ção de refugiados implementado no concelho. Entre outros assuntos, foi destacado o acompanhamento prestado às crianças refugiadas na escola e a renovação dos contactos de trabalho de membros da família ...

O advogado Ricardo Galo é o cabeça-de-lista do PSD da Marinha Grande à presidência da autarquia marinhense, que deverá ir em coligação com o CDS/PP, à semelhança do que irá ocorrer noutros concelhos do distrito de Leiria. Recentemente eleito presidente da Comissão Política Concelhia do ...

O Movi­men­to pela Marinha vai apresentar, em meados do próximo mês, o empresário Aurélio Ferreira como candidato à presidência da Câmara Municipal da Marinha, nas Eleições Autárquicas deste ano. O primeiro sinal do movimento já foi dado com a instalação de um ‘outdoor’ na ...

Os deputados do PSD eleitos por Aveiro recomendaram ao Governo a inclusão da requalificação da Linha do Vouga no plano de investimentos ferroviários a executar até 2020.

