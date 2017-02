Dois homens, de 20 e 29 anos, residentes no Bombarral, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha e por militares do Posto Territorial do Bombarral, suspeitos do furto de mais de duas dezenas de viaturas nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Portalegre. ...

Em São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande, ao encerramento da circulação automóvel e pedonal na Praça Afonso Lopes Vieira, a partir das 16h00, informou ao Diário de Leiria fonte do Serviço Municipal de Protecção Civil da Marinha Grande. A medida preventiva foi tomada “em ...

Milhares de foliões sobem hoje ao monte do S. Brás, na Nazaré, para um piquenique de arranque dos festejos carnavalescos que, até ao dia 3 de Março, decorrem na vila sob o mote ‘Agarrá Bossa’. A romaria ao monte, com 156 metros de altura, atrai anualmente milhares de foliões, que sobem ...

O sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter, registado na noite da passada quarta-feira, às 23h22, com epicentro em Porto de Mós, foi sentido em vários concelhos da região Centro, nomeadamente em Leiria, Batalha, Alcobaça, Ourem, Caldas da Rainha, Aveiro, entre outros, mas sem causar danos ...

Beatriz Simões, aluna do 12.º ano no Instituto Educativo do Juncal, de Porto de Mós, foi a vencedora, em Portugal, do concurso 'Juvenes Translatores de 2016', que comemora o seu décimo aniversário e é organizado pela Comissão Europeia. O prémio 'Juvenes Translatores' em Portugal foi ...

O tema ‘Volta à Morte’, de Pedro e Os Lobos foi o rastilho da colaboração com a a Jigsaw. amanhã, a Casa da Cultura da Marinha Grande recebe o espectáculo de duas bandas que partilham sonoridades próximas e uma grande amizade

Três concelhos, três concertos e três estilos musicais vão marcar o ciclo de concertos promovidos pelo grupo Iberomoldes, sediado em Picassinos, na Marinha Grande. A empresa da indústria dos moldes vai focar a sua atenção numa área diferente da habitual e dedicar-se à música. Através de ...

A Câmara Municipal de Pombal vai atribuir a 34 clubes e associações desportivas do concelho 373.300 euros de subsídios para apoiar a prática desportiva da actual época. Os respectivos contratos-programa de desenvolvimento desportivo serão celebrados hoje, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos ...

Rafael Cardeira já prepara a participação no Campeonato Nacional de Ralis 2017. Depois de no ano passado ter avançado para aquisição do Renault Twingo R1 com que participou no Rali Vidreiro, o piloto da Marinha Grande está agora apostado em competir em todas as provas do Nacional de Ralis ...

Outros Destaques

Helena Gervásio, coordenadora do Serviço de Oncologia do Instituto CUF de Oncologia no Hospital CUF Viseu diz que o envelhecimento da população na zona Centro pode ajudar a explicar o aumento de incidência e mortalidade associado a doenças oncológicas. FOTO: RUIDACRUZ/PRESSCENTRO.PT